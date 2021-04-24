Певица Таисия Повалий похвасталась видом в оригинальном красном платье

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Таисия Повалий, которая в свое время сбежала в Россию и больше не выступает на родине, показала новое фото на своей странице в Instagram.

Повалий позировала в длинном красной платье-балахоне.

«А ноги то от ушей», - кокетливо подписала снимок артистка.

Фото активно комментируют пользователи Сети.

«Древнегреческая Богиня! Наша Таис! 🔥🔥🔥 Статуэтка! Браво», «Шикарная», «Прекрасны как весна!!! 🌸🌼❤. Больше фото выкладывайте себе красивой 😍 ))) хорошего вам дня и настроения, дорогая Тая», «Самая волшебная», «Моя богиня. Я вас обожаю», «Ради таких женщин как Вы хочется горы свернуть», «Уважаемая Таисия, как вы прекрасны, я вас очень люблю, как певицу, вы для меня эталон женской красоты, таланта и потрясающей энергетики! Счастья вам желаю от всего сердца», - пишут в комментарриях.

Ранее Таисия нежно поздравила мужа Игорю Лихуту с его нем рождения.

"Дорогой Игорь Леонидович! Вам сегодня 60 (надеюсь Вы не скрываете свой возраст). Вы Невероятно Талантливый, Значимый и Уважаемый Человек, Мастер Своего Дела! Желаю Вам Огромного Вдохновения на Новые и Новые Свершения! Это была официальная часть поздравления, уверена, мои подписчики ее продолжат. Все главные слова скажем сегодня лично! Игореш, с Днём рождения, дорогой! Мы тебя любим!", - написала Повалий.

Напомним, Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

Как сообщала Politeka, Повалий с молодым продюсером заинтриговала новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!".

Также Politeka писала, что Таисия Повалий в прозрачном балахоне напугала очередным преображением: "Что с правым глазом?".