Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко показала неожиданные кадры съемок

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известный хореограф написала, что снимает видосики и показала беспорядок в "гримерке".

Немножко снимаем сегодня. Вот, видосики снимаем!", - прокомментировала Алена.

Девушка позирует в спортивном топе и трико. Ее волосы зачесаны назада на лице неброский макияж, подчеркивающий глаза танцовщицы.

В комнате, где находится оборудование разбросаны вещи, видимо народу снимается у Алены довольно много.

Известно, что Алена в 2018 году родила сыночка, Алексея, от бизнесмена, Алексея Иванова. Ранее звезда призналась, что после родов изнурительно тренировалась для проекта "Танці з зірками", в результате это сказалось на ее здоровье.

В последнее время Алена постоянно "светиться" в шоу-проектах, на телевидении и устраивать интересные коллаборации со звездами. Известно, что она берет уроки хип-хопа вместе с Юлией Саниной. Также она светилась на съемках вместе с Мишель Андраде.

Ранее мы писали, что Алена часто публикует видео с переодеваниями, так она опубликовала видео, на котором примерила множество разных платьев, начав танцевать и менять наряды по всей квартире. В какой-то момент девушка запрыгнула на стол, где успела сменить три наряда и танца. Видео получилось очень зажигательным и интересным.

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