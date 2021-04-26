Известная украинская певица Вера Кекелия, звездаа "Женского квартала", показала себя, пустившись в пляс

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Красотка недавно родила первенца, но уже вернулась на сцену, радуя украинцев своим творчеством. Не забывает девушка и о социальных сетях, где подогревает к себе интерес.

На кадрах Вера позировала в прозрачной блузе и штанах. Девушка стояла возле актера Богдана Юсипчука. Красотка пустилась в пляс, радуясь жизни.

"Она всегда себя так ведет, не только по субботам", - сказал голос в кадре.

"Догадались, что за тренд в реверсе?", - написала вера под публикацией в ТикТок, где и опубликовала видео развлечений.

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Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила целую серию цветных и черно-белых портретных фото, сделанных ее коллегой-певицей из "Женского Квартала" и талантливым фотографом Мартой Адамчук.

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