Известная украинская певица Вера Кекелия, звездаа "Женского квартала", показала себя, пустившись в пляс
Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Красотка недавно родила первенца, но уже вернулась на сцену, радуя украинцев своим творчеством. Не забывает девушка и о социальных сетях, где подогревает к себе интерес.
На кадрах Вера позировала в прозрачной блузе и штанах. Девушка стояла возле актера Богдана Юсипчука. Красотка пустилась в пляс, радуясь жизни.
"Она всегда себя так ведет, не только по субботам", - сказал голос в кадре.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дженнифер Лопес в сверкающем платье с причудливыми вырезами затмила всех на красной дорожке: пикантные кадры
Дочь Ольги Сумской с новой прической от известного стилиста поразила внешним видом: "Гены дают результат все-таки"
Потап попал впросак из-за неудачного купальника Нади Дорофеевой: "Аж пельмень выпадает"
13-летняя украинка бесследно исчезла: поиски идут уже четвертый день, важна любая информация
"Догадались, что за тренд в реверсе?", - написала вера под публикацией в ТикТок, где и опубликовала видео развлечений.
Мы писали, что известная украинская певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия впечатлила новой смелой фотосессией.
Вера Кекелия на своей странице в Instagram разместила целую серию цветных и черно-белых портретных фото, сделанных ее коллегой-певицей из "Женского Квартала" и талантливым фотографом Мартой Адамчук.
Напомним, красотки из "Женского квартала" наглядно показали, как наводят красоту перед работой
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" похвасталась фото с подросшим сыном
А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в изысканном наряде заинтриговала песней