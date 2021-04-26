Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удача
По словам специалиста, в период Вербной недели судьба будет благоволить четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Овен
Рожденных под этим созвездием то и дело будут преследовать различные проблемы, но астролог советует не унывать. По ее словам, справится со всем вам поможет спокойствие. Володина советует Овнам не поддаваться импульсивности.
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Близнецы
Рожденные под этим созвездием могут получить все и сразу. Володина уверяет, что Близнецам будет под силу оправиться от неудач быстрее остальных Знаков Зодиака. В период с 26 апреля по 2 мая можно действовать по наитию. Интуиция Близнецов точно их не подведет.
Рак
Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует избегать общения с негативными людьми. Вам нужно стремиться к гармонии, порядку и спокойствию. Только в таком случае им удастся остаться на плаву. В конце этой недели им стоит заняться перезагрузкой сознания.
Лев
Львы только с пятницы станут удачливыми и продуктивными. Астролог не исключает, что в конце недели смогут осуществиться некоторые их заветные мечты. Володина уверяет, что именно сейчас вы должны идти к своей цели и не опускать руки. Если хочется достичь успеха в чем-то, нужно идти к этому не торопясь.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
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