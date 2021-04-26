Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удача

По словам специалиста, в период Вербной недели судьба будет благоволить четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен

Рожденных под этим созвездием то и дело будут преследовать различные проблемы, но астролог советует не унывать. По ее словам, справится со всем вам поможет спокойствие. Володина советует Овнам не поддаваться импульсивности.

Близнецы



Рожденные под этим созвездием могут получить все и сразу. Володина уверяет, что Близнецам будет под силу оправиться от неудач быстрее остальных Знаков Зодиака. В период с 26 апреля по 2 мая можно действовать по наитию. Интуиция Близнецов точно их не подведет.

Рак



Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует избегать общения с негативными людьми. Вам нужно стремиться к гармонии, порядку и спокойствию. Только в таком случае им удастся остаться на плаву. В конце этой недели им стоит заняться перезагрузкой сознания.

Лев

Львы только с пятницы станут удачливыми и продуктивными. Астролог не исключает, что в конце недели смогут осуществиться некоторые их заветные мечты. Володина уверяет, что именно сейчас вы должны идти к своей цели и не опускать руки. Если хочется достичь успеха в чем-то, нужно идти к этому не торопясь.



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