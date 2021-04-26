На Хмельниччине пропал без вести 14-летний мальчик
Как передает Politeka.net, призыв о помощи в поисках ребенка разместили в Facebook-сообществе "Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация".
Об исчезновении Борисова Николая стало известно 24 апреля. Последний раз его видели в пгт Летичев Хмельницкой области.
Возраст: 14 лет (2006 г.р.)
Рост: 130 см
Телосложение: худощавый
Волосы: русые
Глаза: голубые
Мальчик был одет в олимпийку, спортивные штаны черного цвета и кроссовки. При себе Коля имел зимнюю куртку цвета хаки, и шапку голубого цвета с принтом в виде черточек.
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Если вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, сообщите по номеру телефона +380976972608 или "102".
Ранее мы сообщали, что в Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка.
О пропаже маленького Богдана стало известно 14 апреля.
Мать Богдана заметила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.
К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.