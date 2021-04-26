На Хмельниччине пропал без вести 14-летний мальчик

Как передает Politeka.net, призыв о помощи в поисках ребенка разместили в Facebook-сообществе "Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация".

Об исчезновении Борисова Николая стало известно 24 апреля. Последний раз его видели в пгт Летичев Хмельницкой области.



Возраст: 14 лет (2006 г.р.)

Рост: 130 см

Телосложение: худощавый

Волосы: русые

Глаза: голубые

Мальчик был одет в олимпийку, спортивные штаны черного цвета и кроссовки. При себе Коля имел зимнюю куртку цвета хаки, и шапку голубого цвета с принтом в виде черточек.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении ребенка, сообщите по номеру телефона +380976972608 или "102".

Ранее мы сообщали, что в Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка.

О пропаже маленького Богдана стало известно 14 апреля.

Мать Богдана заметила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.

К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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