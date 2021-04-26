Телеведущий Григорий Решетник поделился милым фото с тремя сыновьями на отдыхе на райских Мальдивах.

Неизменный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram, сообщает Politeka.net. Так, недавно Григорий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором купается с тремя сыновьями в бассейне во врея отдыха на Мальдивах.

На новом фото счастливый мужчина развлекается со своими малышами в бассейне на фоне виллы. Григорий с тремя сыновьями прохлаждаются в воде, пока мама их фотографирует. Все четверо мокрые и довольные, а самый младший на руках у телеведущего.

В подписи к кадру Решетник отметил, что именно его трое сыновей являются его лучшими друзьями.

"My best friends", - написал Григорий на английском, что в переводе значит "лучшие друзья".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать его новое фото, засыпая комплиментами в комментариях к публикации.

"Ви круті !😍🔥Гарного відпочинку", "Какие хорошенькие 🤗😊", "Какое теплое и красивое фото", "Мужики🔥🔥🔥", "Какая красота", "Очень красивое фото", - пишут фанаты.

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