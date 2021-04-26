В Украине могут продлить учебный год на летних каникулах
Такие рекомендации Министерство образования может дать районным департаментам, поскольку ученики должны учиться в школе не менее 175 дней.
Уже на местах будет приниматься решения, продлевать ли учебный год летом. Уроки в таком случае могут проходить в форме экскурсий, индивидуальных консультаций или групповых занятий.
В комментарии "Обозревателю" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в правовом смысле нет оснований продолжать учебный год, но из-за карантина в учебном процессе появилась проблема с качеством образования.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент"
Позитив из "Время и Стекло" подтвердил слухи о разводе с подружкой Каменских, были вместе 15 лет: "Нам надо поговорить с..."
Елена Кравец похвалилась, как подросли ее двойняшки, которых она долго скрывала: "Барабашки мои"
"Следующая задача перед образованием – это понять, что происходит, проанализировать новый опыт и планировать, как мы будем компенсировать этот разрыв и потери во время пандемии", – отметил Горбачев.
Напомним, школьницы устроили жестокое побоище из-за парня: "зрители" не вмешивались и снимали все на видео.
Как сообщала Politeka, полиция взялась за 11-летнего школьника за срыв уроков: как накажут ребенка и родителей.
Также Politeka писала, что женщину-тренера обвиняют в издевательствах над детьми: "унижает, бьет по голове и..."