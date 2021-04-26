В Украине могут продлить учебный год на летних каникулах

Такие рекомендации Министерство образования может дать районным департаментам, поскольку ученики должны учиться в школе не менее 175 дней.

Уже на местах будет приниматься решения, продлевать ли учебный год летом. Уроки в таком случае могут проходить в форме экскурсий, индивидуальных консультаций или групповых занятий.

В комментарии "Обозревателю" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в правовом смысле нет оснований продолжать учебный год, но из-за карантина в учебном процессе появилась проблема с качеством образования.

"Следующая задача перед образованием – это понять, что происходит, проанализировать новый опыт и планировать, как мы будем компенсировать этот разрыв и потери во время пандемии", – отметил Горбачев.

Ранее мы сообщали, что в Виннице люди вышли на протест против перевода детей на дистанционное обучение.

По словам протестующих, дети в области уже посещают школы, а в самом городе ограничения пока не сняли.

Родители учеников младших классов высказали особенное возмущение. По их мнению, дистанционное образование делает детям только хуже.

Напомним, школьницы устроили жестокое побоище из-за парня: "зрители" не вмешивались и снимали все на видео.

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