С момента трагедии в Чернобыле прошло уже 35 лет...

Ликвидатор Чернобыльской катастрофы рассказал о пережитом

Как передает Politeka.net, штурман одного из вертолетов, который в 1986 летал над ЧАЕС поделился воспоминаниями в комментарии "Фактам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



С момента трагедии в Чернобыле прошло уже 35 лет, но штурман вертолета МИ-6 Андрей Мицько запомнил происходящее на всю жизнь.

По его словам, в ту ночь их подняли по тревоге.

"Мы поняли, что будем что-то бросать. Мало того, нам сказали, что вы ненадолго - дня на 3. Мы там пробыли 22 дня. Летали на реактор. Бросали свинец, обычную охотничью дробь", - поделился пилот.

Также он отметил, что к ним только со временем пришло понимание все серьезность аварии на четвертом энергоблоке.

"Мы понимали, что это опасно, но на том момент это отходило на второй план, ведь мы понимали, что за нами родные, близкие и Украина. Надо было выполнять задачу, которая стояла. Это потом мы узнали насколько это было серьезно. И что Беларусь пострадала. Вся Европа", - поделился ликвидатор.

По словам штурмана, из защиты от радиации у них были только респираторы и портативный дозиметр.

"Респираторы были обычные, зелененькие. Кроме них у нас никакой защиты не было. Мы летали в своей летной форме", - рассказал ликвидатор.

Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».

Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.

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