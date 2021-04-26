Хореограф Влад Яма поделился видео, показав вкуснятику, приготовленную красоткой-женой Лилианой.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма, который в недавнем интервью признался, что в свое время они с нынешней супругой Лилианой расставались, порадовал поклонников новым видео кулинарных изысков своей любимой жены на своей странице в соцсети Instagram. Хореограф решил в очередной раз похвастаться поклонникам своей женой, которая не только красивая и умная, а еще и очень вкусно готовит.

Как видно, на новом Stories в Instagram, которое было сделано в обеденный час, парочка вместе с сыном собираются вкусно пообедать рыбой приготовленной на гриле и салатами с икрой и соусом. В последнее время Влад часто снимает свою еду на видео и делится этим с подписчиками.

"Бывает же когда жена красивая, умная да еще и готовит круто", - комментирует Влад Яма Stories жены, причмокивая любимую за вкуснятину на столе.

В подписи к видео Яма нежно написал: "Как же мне повезло с женой". Пользователи не смогли поделиться комментариями к публикации, разве что отправили ил лично Владу Яме.

Вчера Влад Яма заказывал себе на обед традиционное японское блюдо на основе рыса и морепродуктов - суши и тоже снимал на видео свое правильное питание.

Напомним, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая: "Два ангела".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал, как "кайфанул" с красоткой-женой: "Благодаря любимой...".

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