Известная певица Злата Огневич показала эффектный наряд, которым вдохновила мировую звезду

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей и даже была участницей "Евровидения", где заняла третье место. Красотка активно ведет Инстаграм, где подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Злата вспомнила, какое платье надевала на церемонию M1 MUSIC AWARDS в 2019. Как оказалось, довольно похожий наряд выбрала Аманда Сейфрид для красной дорожки Оскара.

"Образ Аманды Сейфрид один из самых ярких на красной дорожке Oscar 2021. Он напомнил мне мое платье на церемонии M1 MUSIC AWARDS в 2019.

Совпадение? Не думаю!

Была рада вдохновить Аманду.

Эх, ещё ни разу в жизни я не была так близка к Оскару", - написала Злата под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата, топ", "Ого! Действительно невероятно похожи", "Ты богиня", "Похожи, но у Златы платье и образ в миллион раз красивее", "Вообще не похожи образы, ни макияж, ни прическа, даже фасон платья разный, что тут схожего не понимаю", "Вау, теперь тоже себе такое хочу, Злата где такое платье покупали ?)".

Напомним, победительница шоу "Маска" Злата Огневич впечатлила готовностью к лету, надев купальник

А еще Politeka писала, что Огневич остроумно ответила украинцам, недовольным ее победой на шоу "Маска"

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