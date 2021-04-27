Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на прогулке по Лондону

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко хоть и родилась в Бердянске, но живет давно в Европе. Красотка успела построить карьеру популярной актрисы, хотя начинала моделью. Сейчас девушка ведет активно Инстаграм, где публикует интересные образы.

В этот раз Ольга опубликовала фото, где гуляет по Лондону. Красотка зашла в летнее заведение, которое расположено на одном из зданий мегаполиса. Ольга была в штанах и белой футболке, а сверху набросила шубку.



"Глоток свежего воздуха", - написала Ольга.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так здорово, что ты с нами", "Хорошо выглядишь", "Ты потрясающе выглядишь! Рад видеть недавнее фото", "Ух ты, твоя инстаграм-леди очень скучна, когда ты не отвечаешь ни на какие комментарии", "Божественно ... всегда такой милый", "самая красивый, без сомнений ... для меня уникальная".

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В этот раз Ольга решила вспомнить свою роль в фильме "Человек ноября" с Пирсом Броснаном.

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