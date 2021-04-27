Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими кадрами из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу всего несколько месяцев назад развелась с российским мужем Александром Комковым. Однако, спустя короткое время удивила своих поклонников новостью об отношениях с новым возлюбленным – героем собственных клипов Романом Полянским. В своих соцсетях девушка часто делится совместными снимками и видео с новым парнем, а также демонстрирует необычные перевоплощения и смены образов, с которыми в последнее время много экспериментирует.

Так, в этот раз звездная красотка поделилась новой фотосессией, на которой предстала в необычном образе, и это после экспериментов с афрокосичками. На новых снимках Алина появилась в длинном серебристом пальто интересного фасона, под которым видно такую же сверкающую серебристую кофточку. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и соблазнительные изгибы тела звезды. Волосы Алины здесь уложены в замысловатую аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гросу спросила совета у поклонников. "Как вы считаете, какая прическа и цвет волос мне больше всего подойдут? Хочу расплести косы и снова что-то попробовать", а также предложила фанатам выбрать, какое из фото им нравится больше. Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях публикации.

Напомним, Разведенная певица Алина Гросу сунула свое декольте с пышными розами под нос известному артисту: "Ужас. Красивая девушка и...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских, Алина Гросу и подруга Макса Барских раззадорили формами в бесстыжих декольте, у кого больше: "Чумачечая весна".

Также Politeka, Алина Гросу после развода удивила резкими изменениями в характере, смутив даже родных: "Отвратительные, жестокие...".