Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими кадрами из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу всего несколько месяцев назад развелась с российским мужем Александром Комковым. Однако, спустя короткое время удивила своих поклонников новостью об отношениях с новым возлюбленным – героем собственных клипов Романом Полянским. В своих соцсетях девушка часто делится совместными снимками и видео с новым парнем, а также демонстрирует необычные перевоплощения и смены образов, с которыми в последнее время много экспериментирует.
Так, в этот раз звездная красотка поделилась новой фотосессией, на которой предстала в необычном образе, и это после экспериментов с афрокосичками. На новых снимках Алина появилась в длинном серебристом пальто интересного фасона, под которым видно такую же сверкающую серебристую кофточку. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и соблазнительные изгибы тела звезды. Волосы Алины здесь уложены в замысловатую аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж.
В подписи к публикации Гросу спросила совета у поклонников. "Как вы считаете, какая прическа и цвет волос мне больше всего подойдут? Хочу расплести косы и снова что-то попробовать", а также предложила фанатам выбрать, какое из фото им нравится больше. Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях публикации.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Вечная память"
Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая»
Напомним, Разведенная певица Алина Гросу сунула свое декольте с пышными розами под нос известному артисту: "Ужас. Красивая девушка и...".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских, Алина Гросу и подруга Макса Барских раззадорили формами в бесстыжих декольте, у кого больше: "Чумачечая весна".
Также Politeka, Алина Гросу после развода удивила резкими изменениями в характере, смутив даже родных: "Отвратительные, жестокие...".