Известная украинская певица Оля Полякова показала, как наслаждается отдыхом в умелых руках косметологов и массажистов

Полякова бережно относится к своей внешности, поэтому регулярные визиты к косметологу – неотъемлемая часть её жизни. Также звезда не отказывается и от хорошего массажа. В этот раз в разделе Стори артистка покрасовалась в простом виде на специальной кушетке.

Лежа перед камерой и прикрывшись полотенцем, звезда прикрыла глаза от удовольствия и позволила сразу двум девушкам поухаживать за собой:

«Мои девочки надо мной трудятся», - подписала ролик Полякова, наслаждающаяся уходовыми процедурами.

Стоит отметить, также Полякова большая поклонница аппаратных процедур, в частности RF-лифтинга.

Как известно, звезда таже активно колит себе ботокс из-за активной мимики. чтобы избежать глубоких заломов и морщин в раннем возрасте, артистка колола себе ботокс с 25 лет. Поскольку у нее очень активная мимика, звезда старается избежать ранних морщин из-за этого.

И также, судя по последним стори, звезда любит различные косметические процедуры, поэтому своих косметологов и массажистов она посещает довольно часто.

Не так давно звезда также показала, из чего состоит ее бьюти-ритуал, в какой последовательности она наносит свои любимые продукты. Домашний пилинг и восстанавливающая маска дарят коже здоровый вид, однако оценили этот этап далеко не все:

«Масочка 475грн. Да конечно, ооочень не дорогая😂; Так приятно, что артистка, не боится показывать себя настоящую, без фильтра! 👌🏻; Чёт постарела Полякова резко, за последние месяцы...; Меньше процедур,а то что-то страшновато стало на тебя смотреть,Олька); Оличка, Вы красавица!!!Благодарю за тот бьюти урок❤️; Нам так не жить!475грн. Это много. Жаль».

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