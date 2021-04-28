На Хмельниччине 14-летний мальчик вернулся к родителям
Как передает Politeka.net, подробности поисков сообщили в пресс-службе Ювенальной превенции Полиции Хмельницкой области в Facebook.
Об исчезновении 14-летнего Николая стало известно 24 апреля.
Как оказалось, мальчик преодолел более 260 километров, чтобы проверить, сможет ли он жить без семьи.

На это у него ушло трое суток. Для поисков Коли был задействован весь личный состав полиции нескольких районов области.
Ночью 26 апреля в отделение полиции позвонила мама мальчика и сообщила, что Николай сам вернулся домой.
"Грязный, голодный и утомленный путешественник, набравшись впечатлений от путешествия, понял как непросто выжить ребенку самостоятельно. На вопрос: "почему сбежал?" отвечает, что хотел пройти испытание сможет прожить без семьи, и понял, что не может", - говорится в сообщении.
Теперь его родители будут привлечены к ответственности по ст. 184 КУоАП "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей".

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