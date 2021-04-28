На Хмельниччине 14-летний мальчик вернулся к родителям

Как передает Politeka.net , подробности поисков сообщили в пресс-службе Ювенальной превенции Полиции Хмельницкой области в Facebook

Об исчезновении 14-летнего Николая стало известно 24 апреля.

Как оказалось, мальчик преодолел более 260 километров, чтобы проверить, сможет ли он жить без семьи.





На это у него ушло трое суток. Для поисков Коли был задействован весь личный состав полиции нескольких районов области.

Ночью 26 апреля в отделение полиции позвонила мама мальчика и сообщила, что Николай сам вернулся домой.