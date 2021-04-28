Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя на студии, рассказав о празднике
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только успешной телеведущей, но и активно снимается в кино и играет в театре. Жизнерадостная красотка не забывает и о социальных сетях, где делится своим хорошим настроением, рассказывая интересные факты.
В этот раз Ребрик опубликовала фото, где показалась в белых штанах и зеленом пиджаке, который немного распахнула. Красотка закинула одну ногу на барный стул, восхищая фанатов безупречной улыбкой.
"В этот день в мире отмечают День «Поцелуй свою вторую половинку»
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым: "Пригласил меня..."
Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал"
Верка Сердючка осадила известного певца, "разборки" набирают оборот: "Жалкая пародия на вас"
Развод Позитива с женой, в Сети раскрыли имена "разлучниц": "Решил повторить судьбу Потапа"
Сделайте это прямо сейчас)
Нету? Не огорчайтесь! Будет !!!
пусть все будет весна. Андрей Дикий, я иду", - написала Лилия.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Обожаем", "Какая эффектная", "Лилия, вы волшебная". Обожаю смотреть на вас с Диким", "Доброе утро, самая красивая ведущая канала Украина", "Лиля пусть вас вторая половинка целует каждую минуту и целый день, и вы не забывайте, будьте счастливы и улыбайтесь улыбка вам очень идет", "Доброе утро Лилия Ребрик вы привлекательная красавица очень хорошая ведущая, супер".
Напомним, Лилия Ребрик засветила интерьер роскошного дома в лесу, предупредив украинцев об опасности
А еще Politeka писала, что Лилия Ребрик восхитила кадрами семейной идиллии с мужем и подросшими детьми
Также Politeka сообщала, что Лилия Ребрик призналась, как намучилась из-за плохой погоды