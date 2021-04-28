Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя на студии, рассказав о празднике

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только успешной телеведущей, но и активно снимается в кино и играет в театре. Жизнерадостная красотка не забывает и о социальных сетях, где делится своим хорошим настроением, рассказывая интересные факты.

В этот раз Ребрик опубликовала фото, где показалась в белых штанах и зеленом пиджаке, который немного распахнула. Красотка закинула одну ногу на барный стул, восхищая фанатов безупречной улыбкой.

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пусть все будет весна. Андрей Дикий, я иду", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаем", "Какая эффектная", "Лилия, вы волшебная". Обожаю смотреть на вас с Диким", "Доброе утро, самая красивая ведущая канала Украина", "Лиля пусть вас вторая половинка целует каждую минуту и целый день, и вы не забывайте, будьте счастливы и улыбайтесь улыбка вам очень идет", "Доброе утро Лилия Ребрик вы привлекательная красавица очень хорошая ведущая, супер".

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