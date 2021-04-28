Андрея Коболева уволили с должности главы НАК Нафтогаз Украины

Как передает Politeka.net, об этом сообщила народны депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК Нафтогаз Украины. Наконец", - сообщила нардеп.

UPD. «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщает, что Юрий Витренко назначен и.о. главы НАК «Нафтогаз».

Должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев занимал с 26 марта 2014 года.

Отметим, что согласно прогнозу НБУ цены на коммунальные услуги в Украине пойдут вверх.

Согласно Инфляционному отчету, уже летом ожидается рост цены на газ в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В то же время, уже к концу 2021 года цена будет ближе к прошлогодней.

"Ожидается, что летом стоимость природного газа более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлым летом. Поэтому вклад газа сформирует более трети годовой административной инфляции во II квартале", — сказано в отчете.

Напомним, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

Как сообщала Politeka, цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "нас будут тупо доить"

Также Politeka писала, что правила получения субсидий ужесточили, в Кабмине раскрыли детали: "это касается не только..."