Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, появился в компании украинской певицы Оли Поляковой

Уже несколько лет на телеэкраны выходит шоу "Мастер Шеф", которое смогло завоевать большую популярность среди украинцев, пишет Politeka.net. Судьей в шоу остается канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво.

Сейчас идут съемки нового сезона, в котором состязаются профессионалы.

Вероятно, в студию на съемки пригласили украинскую певицу Олю Полякову. Соответствующие кадры судья проекта обнародовал в своем сторис. Видно, что обе знаменитости "навели" шороху - на кадрах игривый Эктор поет песню Андрея Губина "Ночь".

"Я ничего не вижу, сам себя я ненавижу", - подпел Эктор, поделив слова вместе с Поляковой, не в силах устоять перед ее красотой.

Напомним, шоу "Мастер Шеф" в Украине снимается с 2011 года. За это время Эктор Хименес-Браво стал несменным судьей, в отличие от его двух коллег. Так, работы участников в разное время оценивали телеведущие Анфиса Чехова и Жанна Бадоева, а также шеф-повар Владимир Яролавский.

Отметим, Оля Полякова, несмотря на загруженный график, успевает также приготовить что-то вкусное. Звезда нередко делится в своем Инстаграм рецептами, а также показывает свою кухню.

Звезда даже сняла кулинарное шоу у себя дома под Киевом. Выпуски, где она делилась секретами приготовления, Оля вкладывала в своем Ютуб-канале.

Напомним, Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф"

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