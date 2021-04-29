Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала стильный образ, заинтриговав украинцев

Как пишет Politeka.net, MARUV является популярной украинской певицей, которая обожает эпатажные образы. Звезда активно развивает социальные сети, где постоянно делится новыми нарядами, впечатляя раскованностью.

В этот раз красотка решила удивить новым образом в ТикТок. Девушка была в медицинской шапочке с красным крестом, а образ дополнила белым корсетом. Анна ярко накрасилась, надев зеленый парик. На руках и шее у звезды можно заметить шипы, что добавило особой интриги образу.

"30.04.2021 будет сотрудничество с Филиппом Киркоровым", - написала Анна.

"Я хочу быть ***-нереалкой", - сказала в ролике Корсун.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Ля, огонь", "Привет, я первая", "Класс, ура, жду".

Ранее мы сообщали, что знаменитый российский певец Филипп Киркоров неожиданно оказался в инвалидной коляске, засветившись в компании украинской певицы MARUV.

Судя по очень короткому ролику, местом действия станет некая больница. Когда ее двери открываются, в помещении можно заметить Киркорова, который сидит в инвалидной коляске, и MARUV, которая ее придерживает.

Напомним, MARUV после скандала с детской комнатой засветила пистолет, спрятанный в чулках

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Также Politeka сообщала, что MARUV в сетчатых колготках и корсете подогрела интерес к своему новому хит



