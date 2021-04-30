Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", в розовом наряде в стиле Барби заговорила о "бывшем"

Популярная исполнительница всего пару месяцев назад объявила с коллегой Викой Смеюхой, что их группа спустя долгие годы работы распадается. «НеАнгелы» решили делать сольную карьеру. И Слава уже успела выпустить несколько песен, а также пару дней назад показала, как отняла новый клип.

В этот же раз Слава порадовала ярким фото в необычном цветастом наряде асимметричного кроя. На снимке певица позировала с распущенными локонами, ярким макияжем с акцентом на скулы и простыми аксессуарами. Розовые босоножки, попадающие в тон с лосинами удачно гармонировали между собой.

Слава же в подписи шутливо вспомнила слова из песни «Я тебя любила», в которой певица поет о бывшем парне и говорит о своих чувствах. Поддать интриги Каминская решила таким способом, ведь в ее личную жизнь поклонники часто лезут с неуместными вопросами. Нередко артистка подшучивает над фанатами, интригуя жизнью после развода

«Я тебя любила, Мишка ...:)», - написала Слава.

«Хочу такие же сандали 😍; Слав, и Серёжа 😂; Красотка 😍; Поплавский? 🤣; Сандалии 🔥🔥🔥; Красивая❤; Невероятный образ!!😍🔥🙌; нове шоу будет?; Чем чуднее тем моднее🤣👍», - пишут в сети.

Слава Каминская на днях дала интервью Наташе Влащенко. Певица не прошла мимо темы бывшего мужа, с которым развелась в 2019 году. А сейчас артистка заинтриговала фанатов, опубликовав новую фотографию в Инстаграм.

На фото Слава позировала в постели, выгнувшись, и поправляя волосы. Рядом лежал мужчина без одежды и улыбался. Проникающие лучи солнца в комнату добавили особой атмосферы кадру.

"Я теперь свободна", - подписала кадры Слава.

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