Пьяный мужчина на коленях просил у полициейский, чтобы его арестовали
Об этом сообщили в Telegram-канале "Регионалити".
Когда и в каком городе Украины это происходило - неизвестно.
На видео зафиксировано, как пьяный мужчина с женой, встал на колени и умолял патрульных забрать его в участок, потому что его якобы "убьет" супруга.
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"Убьет она меня, с**а, убьет. Я знаю, сейчас ребра будут сломанные, черепок перебитый...", - кричал полицейским мужчина.
Ранее мы писали, чтоХерсоне провели в последний путь жертв семейной драмы.
28 апреля простились с 50-летней женщиной и ее 28-летним сыном, которые погибли во время семейной ссоры.
Трагедия произошла еще 18 апреля вечером. Тогда с седьмого этажа жилого дома на ул. Черноморской выбросился мужчина.
В его квартире обнаружили тело женщины, с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.
Следствием установлено, что во время семейной ссоры сын зарезал мать, а потом выбросился из окна квартиры.
Напомним, найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней"
Как сообщала Politeka, Найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней".
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