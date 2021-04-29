Пьяный мужчина на коленях просил у полициейский, чтобы его арестовали

Об этом сообщили в Telegram-канале "Регионалити".

Когда и в каком городе Украины это происходило - неизвестно.

На видео зафиксировано, как пьяный мужчина с женой, встал на колени и умолял патрульных забрать его в участок, потому что его якобы "убьет" супруга.

"Убьет она меня, с**а, убьет. Я знаю, сейчас ребра будут сломанные, черепок перебитый...", - кричал полицейским мужчина.

Ранее мы писали, чтоХерсоне провели в последний путь жертв семейной драмы.

28 апреля простились с 50-летней женщиной и ее 28-летним сыном, которые погибли во время семейной ссоры.

Трагедия произошла еще 18 апреля вечером. Тогда с седьмого этажа жилого дома на ул. Черноморской выбросился мужчина.

В его квартире обнаружили тело женщины, с перерезанным горлом и другими ножевыми ранениями.

Следствием установлено, что во время семейной ссоры сын зарезал мать, а потом выбросился из окна квартиры.

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