Из соображений безопасности животных в лесхозе не сообщили точное место съёмок.

Отметим, что этот вид считается исчезающим в Украине. В Черновицкой области их осталось всего около 20 особей.

Всего у нас в стране осталось не более 300 бурых медведей.

Ранее мы сообщали, что во время карантина в курортной части Одессы начали гулять козы.

Их заметили в районе Аркадии.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.