В Черновицкой области удалось заснять бурых медведей
Как передает Politeka.net, уникальные кадры опубликовали на Facebook-страничке Сторожинецкого лесхоза (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
"На днях на территории одного из лесничеств ГП «Сторожинецкое лесное хозяйство» в объектив фотоловушки лесоводов попало целое семейство бурых медведей. Техника засняла, как самка и трое медвежат, возраст которых около года, свободно и беззаботно прогуливались по светлому времени суток в лесу", - говорится в сообщении.
Из соображений безопасности животных в лесхозе не сообщили точное место съёмок.
Отметим, что этот вид считается исчезающим в Украине. В Черновицкой области их осталось всего около 20 особей.
Всего у нас в стране осталось не более 300 бурых медведей.
Ранее мы сообщали, что во время карантина в курортной части Одессы начали гулять козы.
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