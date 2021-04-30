Леся Никитюк показала украинцам, как проходит ее утро

Успешная телеведущая и блогер часто делится на своей странице в социальной сети Инстаграм кадрами своей жизни. Как передает Politeka.net, в этот раз шоувумен показала свои утренние ритуалы.

Телевдущая записала сторис, стоя перед зеркалом в коротком белом топе и шортиках, демонстрируя стройную фигуру. На голове у нее было полотенце.

«Ну, как говорят у нас в Украине, good morning, good morning, good morning to you. Я уже собираюсь на съемочную площадку. Сейчас обложусь вся масочками. Тут и для лица, и для декольте, и для шеи, и под глаза. И поеду на ул. Семьи Хохловых, 7», - сказала она.

При этом Никитюк отправилась на работу с маской на лице.

«Страшно вам? Испугались?» - обратилась телеведущая к охранникам.

Напомним, Никитюк ранее рассказывала, как ухажывает за собой, чтобы выглядеть превосходно.

«Увлажненная кожа всегда выглядит молодо и излучает здоровье. Я увлажняю кожу и тело при помощи кокосового масла, пью рыбий жир и по два литра воды в день. Вода улучшает не только внешнюю сторону, но и помогает работе внутренних механизмов. Не нужно забывать про уходовую косметику. Я предпочитаю крема, в составе которых есть ретинол. Он максимально питает и насыщает дерму полезными компонентами», - поделилась телеведущая.

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