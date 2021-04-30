Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина уехала в отпуск без мужа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала яркое видео с отдыха, подразнив своего звездного мужа не только теплой погодой, но и своей прекрасной фигуркой в купальнике.

«Попросила подругу сделать фото, а она по-своему расставила акценты! Муж, что скажешь?», - отметила Кристина.

Стоит отметить, что Остапчук сразу же отреагировал на видео, в котором его жена продемонстрировала во всей красе свою женскую гордость. Он оставил удивленные смайлы. В комментариях Кристине оставили массу приятных слов.

«Бомба ракета», «Супер», «Настоящая подруга», «@vova_ostapchuk не отвечает, по ходу уже в пути», «Да, на то она и подруга!», «Я сначала подумала, шо Белла Хадид в ленте)», «Супер, как всегда непревзойденная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Горняк перед отъездом в Египет зажгла с победителем «Танців з зірками» Игорем Кузьменко. Как известно, Кристина ходит к танцору на занятия, чтобы научиться хорошо танцевать. Весь вечер Кристина провела в объятиях знойного красавца, разучивая новые движения румбы.

Напомним, что новая жена Остапчука стала за плиту и показала свои таланты: "Впервые за 10 лет...".

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в розовых "панталонах" выдала подробности отпуска в Египте: "Подружка выгнала из номера".

Кроме того Politeka писала, что жена Остапчука, укатившая на море без мужа, показала свою настоящую внешность: "Сейчас я кайфую...".