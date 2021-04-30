"Холостяка-10" Макс Михайлюк принес своей любимой жене модели Даше Хлистун в роддом огроменный букет роз, такой же букет папа купил своей новорожденной дочери

Как передает Politeka.net, мужчина опубликовал трогательное селфи в своем микроблоге в Іnstagram. На фото Макс сияет от радости, едет в лифте с двумя огромными букетами красных роз в свой рост. Один букет для любимой жены, а другой - для маленькой дочери.

"Теперь у меня две девочки😍 💐х 2 😀❤️", - лаконично написал под фото Макс.

Раньше молодая мама Даша лежала в больничной кровати и рассказывала в соцсети, как плохо себя чувствует после того, как ей экстренно сделали кесарево сечение. Девушке колят обезбаливающее.

Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.

Подписчики мгновенно отреагировали на фото Макса и засыпали его лестными комментариями:

" Красавчик🔥здоровья Макс твоим девочкам❤️".

" 🔥😍счастья Вам і вашим девочкам!!!".

" Поздравляю вас с рождением принцессы!!!".

Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".