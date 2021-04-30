"Холостяка-10" Макс Михайлюк принес своей любимой жене модели Даше Хлистун в роддом огроменный букет роз, такой же букет папа купил своей новорожденной дочери
Как передает Politeka.net, мужчина опубликовал трогательное селфи в своем микроблоге в Іnstagram. На фото Макс сияет от радости, едет в лифте с двумя огромными букетами красных роз в свой рост. Один букет для любимой жены, а другой - для маленькой дочери.
"Теперь у меня две девочки😍 💐х 2 😀❤️", - лаконично написал под фото Макс.
Раньше молодая мама Даша лежала в больничной кровати и рассказывала в соцсети, как плохо себя чувствует после того, как ей экстренно сделали кесарево сечение. Девушке колят обезбаливающее.
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Напомним, модель Даша Хлистун ранее признавалась, что с Максом Михайлюком познакомилась в интернете, но любви с первого взгляда у них не было. Однако после первой встречи в офлайне они уже не смогли быть на расстоянии друг от друга.
Подписчики мгновенно отреагировали на фото Макса и засыпали его лестными комментариями:
" Красавчик🔥здоровья Макс твоим девочкам❤️".
" 🔥😍счастья Вам і вашим девочкам!!!".
" Поздравляю вас с рождением принцессы!!!".
Напомним, что "Холостяк" Макс Михайлюк впервые показал дочь от известной модели: "Папа всегда будет рядом".
Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота".