Звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес даже на курорте старается держать себя в тонусе

Как передает Politeka.net, 26-летняя красотка опубликовала новые кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала утреннюю зарядку.

Актриса ревностно следит за своей внешностью. Для поддержания стройной фигуры и здорового духа девушка занимается йогой и спортом, а также отдает предпочтение правильному питанию. Товстолес, начинавшая карьеру в качестве модели (участвовала во многих модных показах по всему миру и даже выходила на подиум с Ириной Шейк), с радостью делится секретами, как накачать идеальные "булочки" к лету и сразить всех "кубиками" на животе.

Товстолес сейчас находится в Турции, куда приехала на юмористический фестиваль, но умудряется работу сопрягать с отдыхом.

"Начинаем день с зарядки в купальнике", - подписала кадры девушка.

Лера, в оранжевом бикини, облюбовала удобное местечко, куда постелила коврик, и начала свою тренировку. Актриса изумила растяжкой, по очереди делая махи ногами, а также приседая.

Ранее мы рассказывали, что Товстолес поделилась с поклонниками кусочком "сочного лета", выставив яркие снимки с отдыха, на которых позировала в белом купальнике с оранжевыми резинками.

"Ну привет Турция море и пляж. +28", - подписала кадры звезда.

"Ваай какая девушка красивая!!! В бассейнах вода может подогреваться, а вот для моря нужен нехилый кипятильник! )"; "блатная валера"; "Что за костюм такой бомбический 🔥", - отреагировали пользователи.

Напомним, что блондинка из "Квартал 95" показала, как накачать идеальные "булочки" к лету: "Делала упор в этот раз на...".

Кроме того Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала топ эффектных образов: в купальнике, мини-юбке и прямо в постели.