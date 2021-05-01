Певица Настя Каменских похвасталась фигурой на новых фото

33-летняя звезда порадовала поклонников свежими кадрами в Инстаграм, на которых предстала в горячем образе, передает Politeka.net. Как известно, Настя сейчас находится в Мексике, где снимает реалити "Девочки рулят" и куда отправилась без своего мужа Потапа. Компанию ей составили ее мама Лидия Петровна и подруги. Каменских активно делится впечатлениями от своих приключений в экзотической стране. На большинстве кадров Настя показывает себя настоящую, без фильтров и косметики, с неподдельными эмоциями. Свою поездку певица назвала "перезагрузкой".

Видимо, соскучившись за эпатажем, Каменских решила наверстать упущенное. Ради новых фото певица нанесла яркий макияж, принарядившись в горчичную рубашку. Звезда приоткрыла декольте, показав округлости, "запакованные" в белый лиф от купальника. Также на ней была мини-юбка в тон бикини.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие обратили внимание на необычный ракурс. Настя частенько выставляет напоказ пышное "достоинство", но в этот раз звезда поразила скромностью. Одним из первых, пост оценил судья из "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, поставив "лайк".

"Красотка!!!😍😍😍 Люблю!!!❤"

"Нежная и лучезарная🔥"

"👏с Первомаем Красавица!!!🥳💥"

"Наша девочка ❤️😘"

"Цвет настроения желтый 💛"

"Горчичный цвет вам определенно к лицу!!🔥"

"Настёна ты офигенная! Так держать!!!"

"Настя вся "прикрытая" 😮 странно... привыкли видеть фото с акцентами на п..пу и только по..у ... а здесь просто лицо"

"В одежде?🤔🤔🤔"

"А че не с голой ж*ой"

Напомним, что похудевшую Каменских в "золотом" наряде перепутали с экс-солисткой ВИА Гры: "О боже мой"