Известный украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) удивил талантом на природе

Солист группы DZIDZIO, которая выступает в жанре "комедийного антигламурного попа", исполняет песни обработанным голосом, пишет Politeka.net. Однако, когда певец Михаил Хома поет вживую - он просто впечатляет своим талантом.

Сильный голос артиста нельзя не слушать с восхищением. Певец в одном из последних видео дал насладиться своим живым исполнением. (Чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы)

Артист сидя на природе исполнил красивую песню, при этом он был в вышиванке и держал в руках корзинку.

"Гаивка для Вас 🐣🌿💙💛 Христос Воскрес !!!!!!!", - написал певец.

За час публикация собрала более 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"Воистину Воскрес!", - написала коллега артиста Ольга Цибульская.

"Тяпнул уже?", "Мурашки побежали! 🔥👏👏👏👏", "Воистину воскрес☀️ добра тебе, соловей 😘", "Самое главное, несмотря на уникальный голос Михаила, он делает все это, поет, говорит с искренностью , от всей души, а таких артистов сегодня не много ... »,« Воистину Воскрес !!!! Вкусной пасхи и Божьей милости 🙏🥚🌿 ","Был бы замечательным батюшкой", - написали остальные пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена DZIDZIO, певица SLAVIA, сообщила о готовящемся разводе. В сети стали обсуждать тему расставания супругов. Пользователи сети вспомнили, что DZIDZIO и Оля Цибульская подогревали слухи о романе. И даже увидели сходство между Хомой и сыном певицы.

Напомним, длинноногая жена DZIDZIO в облегающем купальнике оказалась в объятиях продюсера: "Люблю".

Как сообщала Politeka, красотка-жена DZIDZIO с огромным букетом разоткровенничалась об объятиях любимого: "Мой идеальный...".

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в белом платье с глубоким вырезом показала натуральную красоту: "Вау, просто класс".