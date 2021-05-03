Рабочие дни в Украине 2021 году перенесут еще дважды

Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.

Об этом Politeka стало известно из решения Кабинета министров и опубликованого распоряжения о переносе праздников в 2021 году.

Решение о переносе праздников принимается, чтобы обеспечить рациональное использование рабочего времени. А также создать благоприятные условия для празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.

Руководителям организаций для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье, предложили перенести в 2021 году рабочие дни с понедельника 23 августа на субботу 28 августа и с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Поэтому украинцы получат отдых на День Независимости четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа (с субботы до среды). И в октябре получат еще один длительные выходные – 14, 15, 16 и 17 октября (с четверга до понедельника).

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды праздники в Киеве.

В понедельник и вторник, 3 и 4 мая, будет сильный ветер.

Настоящее тепло можно ждать в пятницу 7 мая. В этот день осадков не прогнозируется, а температура воздуха будет от +12 до +24 градусов. А в субботу и воскресенье будет уже настоящая жара, в эти дни может прогреться воздух до +26 градусов.

Напомним, компания молодых девушек в центре Киева устроила развлечения в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху.