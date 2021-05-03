В Украине майские на смену заморозкам придет настоящая жара

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань изданию "Сегодня".

Отмечается, что нашу страну после 6 мая ждет резкое снижение температуры. Также по прогнозам синоптика ожидаются сильные ливни. Днем будет весьма прохладно, до +10+12 градусов днем.

Заморозки ожидаются в северных и восточных областях Украины температура опустится аж до 0 градусов.

Горбань отметил, что приблизительно к 10 мая в стране стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет дстигать 30 градусов и выше.

В средине мая в Украину начнутся грозовые дожди, в третьей декаде обоснуется комфортная погода - днем +25+27 градусов тепла. К концу месяца немного похолодает, днем будет до +20+22 градусов.

Отметим, Погода в Украине 3 мая подпортит майские праздники украинцам.

В одних областях резко похолодает до некомфортной температуры, а в других ожидаются дожди с грозами. Таким образом, практически во всех областях Украины будет неблагоприятная для пикников и прогулок погода.

Напомним, рабочие дни в Украине 2021 году перенесут еще дважды.

Решение о переносе праздников принимается для создания благоприятных условий празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.

Поэтому предложено перенести в 2021 году рабочие дни с понедельника 23 августа на субботу 28 августа и с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

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