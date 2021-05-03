В Украине майские на смену заморозкам придет настоящая жара
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань изданию "Сегодня".
Отмечается, что нашу страну после 6 мая ждет резкое снижение температуры. Также по прогнозам синоптика ожидаются сильные ливни. Днем будет весьма прохладно, до +10+12 градусов днем.
Заморозки ожидаются в северных и восточных областях Украины температура опустится аж до 0 градусов.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Полякова оконфузилась на семейном фото с дочерьми, переборщив с фотошопом: "Мэрилин Монро вернулась"
51-летняя Лопес в спортивном костюме устроила эффектную прогулку с красоткой-дочерью: "Такие разные"
Ливни с градом и грозами: синоптики огорошили прогнозом на Пасху
Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно"
Горбань отметил, что приблизительно к 10 мая в стране стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет дстигать 30 градусов и выше.
В средине мая в Украину начнутся грозовые дожди, в третьей декаде обоснуется комфортная погода - днем +25+27 градусов тепла. К концу месяца немного похолодает, днем будет до +20+22 градусов.
Отметим, Погода в Украине 3 мая подпортит майские праздники украинцам.
В одних областях резко похолодает до некомфортной температуры, а в других ожидаются дожди с грозами. Таким образом, практически во всех областях Украины будет неблагоприятная для пикников и прогулок погода.
Напомним, рабочие дни в Украине 2021 году перенесут еще дважды.
Решение о переносе праздников принимается для создания благоприятных условий празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.
Поэтому предложено перенести в 2021 году рабочие дни с понедельника 23 августа на субботу 28 августа и с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Напомним, тарифы на газ взлетели с 1 мая: какие суммы в платежках ждут теперь украинцев
Как сообщала Politeka, украинцам озвучили новые правила по коммуналке с 1 мая: "В течение двух месяцев..."
Также Politeka писала, что отключение горячей воды по всей стране, что ждет украинцев: "До 20 мая..."