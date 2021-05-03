Популярная украинская ведущая Леся Никитюк на террассе многоэтажки покрасовалась с новым образом

В этот раз после первого дня праздника Леся решила продемонстрировать стройную фигуру в обтягивающем наряде. На своей странице в социальной сети Инстаграм Леся опубликовала серию фото.

На стильных кадрах Леся с легкой улыбкой изящно позировала в коротком черном топе и обтягивающих брюках, которые подчеркнули стройные ноги артистки. Дополнила свой образ ведущая мини-сумочкой и классическими лодочками на каблуке. Покрутившись перед камерой, она с удовольствием продемонстрировала свой образ дня.

«Леся Ивановна..."всегда на высоте"», – подписала снимки на балконе высокоэтажного дома Никитюк.

Поклонники поспешили отреагировать:

«Выше только небо ☝🏻;Супер красотка богиня 😍; Какая же Вы красивая..😍💔; Где купить такой наряд ? 😍😍; Красавица, так держать😍🔥; Боже, яка краса🔥; Ну такая уже красотка💃; Шикарные туфли 👍😉; Прямо Гагаринская улыбка! Светлая, весенняя👍🌼; Прикольный костюмчик❤️; Сонечко 🥺😻; Сто процентов 👍🤗; Красота)❤️; Кофточка😍❤️🔥; Притула пусть знает, кто сверху😂».

Мы также писали ранее, что Леся развеселила архивным роликом с прошлогоднего празднования Пасхи. А после Никитюк в модном наряде предстала перед поклонниками с традиционным «луком дня». Однако из-за церковного праздника, далеко не все оценили наряд Никитюк, позирующей с корзинкой в руках.

В этот раз Леся появилась перед объективом в юбке длинны миди насыщенного бежевого оттенка с высокой посадкой и нежно-розовом боди с вырезами на бедрах. Причем довольно высокими и заметными вырезами, что и смутило поклонников, встречающих праздничный день. По словам фанатов, лучше бы звезде воздержаться от посещения церкви в таком наряде.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.