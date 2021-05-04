Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", пококетничала на отдыхе

Как пишет Politeka.net, комедийная актриса в составе "Женского квартала" уже несколько лет радует творчеством. Девушка любит танцы и тренировки у пилона, а еще звезда обожает делать шпагаты и обучает этому мастерству других. Сейчас красотка улетела в Турцию, откуда делится яркими фото в своем аккаунте в Инстаграм.

В этот раз Никитина появилась в кадре в роскошном красном сдельном купальнике, который выгодно подчеркнул идеальную фигуру красотки. Девушка поиграла на камеру губами и языком на фоне моря. На первом фото она надула губки и закрыла от кайфа глаза, а на втором улыбаясь показала язык и поиграла с волосами на морском ветре.

"Catch my kiss 💋", - написала Никитина на английском, что в переводе значит - ловите мой поцелуй.

Фанаты поставили более тысячи лайков за час и написали лестные комментарии комедийной актрисе:

"О, подзагорела уже. 👍"

"Эйфория зашкаливает ...".

"Катюня ти дуже гарна красуня изумительна слдкая конфетка тАнюше привет передевай) вона самая красввая завидная невеста ".

Ранее сообщали, что звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала, как получает удовольствие от отдыха в Турции со своими коллегами.

Напомним, звезда "Женского квартала" в купальнике поразила позами у бассейна: "Вот такая у меня в этом году Пасха".

А еще Politeka писала, что блондинки из "Женского квартала" померились фигурками в черном.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" задрала ногу выше головы, рассмешив украинцев.