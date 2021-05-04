Известные украинские певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес пока без детей, но артист внезапно удивил намеком

Обе звезды уже 10 лет вместе, будущие супруги стали строить отношения еще в 2011 году, официально оформив их в 2015-ом, передает Politeka.net. Пока у влюбленных нет детей, что вызывает вопросы у некоторых фанатов.

Сейчас артистка активно задействована в съемках, строя сольную карьеру. Только звезда в недавнем интервью программе "Зірковий шлях" заявила, что дело совершенно не в карьере. По словам артистки, они с мужем пока не готовы к столь серьезному решению. При этом пара постоянно обсуждает вопрос пополнения семейства.

"Мы сами шутим в социальных сетях о пополнении, но мы это сделаем не из-за давления со стороны общества, а только через наше общее и осознанное решение", - поделилась певица.

Между тем в новом стори в Инстаграм Владимир Дантес внезапно дал сигнал, что стоит заводить детей.

"Золотые слова в песне: "Хулиган Алексей хочет от нее детей. Хулиган Алексей стал чуточку добрей", - написал артист в сторис, едя в машине под эту композицию.

Что это было - очередная шутка или признание, пока неясно.

Напомним, Владимир Дантес влюбился в Надю Дорофееву практически в первого взгляда, когда они ехали в поезде на совместный концерт. При этом Надя вспоминала, что Владимир не обращал на нее никакого внимания, но когда та ушла в свое купе, он открыл дверь и произнес: "Надя, я женюсь на тебе", и ушел.

Напомним, Дантес пожаловался на "предательство" Дорофеевой, кадры проступка: "Будем меняться..."

А еще Politeka писала, что Дорофеева похвасталась роскошным авто, за руль не рискует садиться даже Дантес: "Она же звезда"

Также Politeka сообщала, что Дорофееву едва не "растерзали" на глазах у Дантеса: "Надя, прости меня, пожалуйста"