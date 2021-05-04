Винничанин, который вырос в интернате, смог прославить Украину на весь мир

Историю украинского чемпиона рассказали на "33 канале".

В активе у Ивана Чупринки около 70 медалей, мировые рекорды, он мастер спорта международного класса.

Все время парень жил в комнате общежития на 9-ти квадратных метрах. Только недавно он смог обзавестись квартирой.

35-летний спортсмен прошел непростой путь к всеукраинскому и мировому признанию.

"Отца я своего никогда не знал и не видел. Родился в Одессе «на зоне». Мама за решетку попала беременной. Сразу написала от меня отказ. Меня забрала на два года тетка. Поскольку мама не давала опекунство, меня забрали в Брацлавскую школу-интернат. Своей мамой называю Екатерину Петровну, которая вложила душу в меня", - поделился Иван.

По словам чемпиона, биологическая мать вспомнила о нем спустя некоторое время.

"Иногда дает о себе знать, признается в любви, но я тому уже не верю", - поделился Иван.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.