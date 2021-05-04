Задания идеально подойдут для того, чтобы проверить свою внимательность
Для любителей искать спрятанные различия на картинке такие задачки подойдут идеально.
На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, но только бдительным удастся их выполнить
Чтобы проверить себя, доскролльте страницу до конца
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Воздушный шар:
Дополнительная гора на заднем плане и корзинка с людьми слева, цвет корзинки стал красным, чёрный квадрат на шаре был изменен на оранжевый, а чёрный на зелёный.
Башня:
Исчез шпиль у башни, колесо обозрения и надпись на стене, два дома переместились, за бежевое здание. Стена дома стала синей.
Карандаши:
Розовые стикеры стали красными, на точилке исчез шуруп, пропали синий и коричневый карандаши, посветлел грифель второго снизу карандаша.
Овощи:
Появились дополнительные зелёный листочек и помидор, исчезла головка чеснока и черенок у помидора, сиреневая луковица стала серой.
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