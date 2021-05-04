Задания идеально подойдут для того, чтобы проверить свою внимательность

Для любителей искать спрятанные различия на картинке такие задачки подойдут идеально.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, но только бдительным удастся их выполнить

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Воздушный шар:

Дополнительная гора на заднем плане и корзинка с людьми слева, цвет корзинки стал красным, чёрный квадрат на шаре был изменен на оранжевый, а чёрный на зелёный. Часы: Шестерёнки на часах, часовая стрелка стала золотистой, цифра 3 на маленьком циферблате была заменена на 9, исчезла белая строчка на ремешке.

Башня:

Исчез шпиль у башни, колесо обозрения и надпись на стене, два дома переместились, за бежевое здание. Стена дома стала синей.

Карандаши:

Розовые стикеры стали красными, на точилке исчез шуруп, пропали синий и коричневый карандаши, посветлел грифель второго снизу карандаша.

Овощи:

Появились дополнительные зелёный листочек и помидор, исчезла головка чеснока и черенок у помидора, сиреневая луковица стала серой.

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