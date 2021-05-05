Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала свою фигуру в мини
Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является не только популярной телеведущей, но и актрисой. А еще красотка обожает читать стихи на камеру, радуя свежими видео фанатов в Инстаграм.
В этот раз Даша решила показать себя в мини-платье и чулках, хвастаясь роскошными ножками.
"Из рубрики любимые фильмы. Письмо по ошибке - очень жду на экране. Суперкоманда, отличный сценарий, масса забавных моментов и Ольга Сумская в роли моей великолепной мамы", - написала Даша под фото.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
"Тайную жену" Олега Винника подловили с белокурой малышкой на руках: "Это классно"
Джамала показала, что творилось за кулисами "МастерШеф" с бывшим мужем Билык и Гвоздевой: "Скоро..."
Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде..."
Похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!"
Ольга Сумская сразу прокомментировала публикацию: "Ждем, Дашуля".
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Дашенька, вы великолепны", "Ой, какая фотка", "Фигурка супер", "Все супер", "Я тоже сейчас смотрю", "Давай чулки подтяну))) в глаза бросаются)))", "А когда выйдет"
Мы писали, что известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова показала свой новый образ.
Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем».
Напомним, Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро
А еще Politeka писала, что ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву
Также Politeka сообщала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" похвасталась изящной фигурой в строгих платьях