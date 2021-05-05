Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-Фактора", показала свою фигуру в мини

Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова является не только популярной телеведущей, но и актрисой. А еще красотка обожает читать стихи на камеру, радуя свежими видео фанатов в Инстаграм.

В этот раз Даша решила показать себя в мини-платье и чулках, хвастаясь роскошными ножками.

"Из рубрики любимые фильмы. Письмо по ошибке - очень жду на экране. Суперкоманда, отличный сценарий, масса забавных моментов и Ольга Сумская в роли моей великолепной мамы", - написала Даша под фото.

Ольга Сумская сразу прокомментировала публикацию: "Ждем, Дашуля".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Дашенька, вы великолепны", "Ой, какая фотка", "Фигурка супер", "Все супер", "Я тоже сейчас смотрю", "Давай чулки подтяну))) в глаза бросаются)))", "А когда выйдет"

Мы писали, что известная украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова показала свой новый образ.

Трегубова решила немного приоткрыть завесу тайны и показать своим поклонникам новую героиню, которую она играет в сериале «Место под солнцем».

Напомним, Трегубова из «Х-Фактора» в новом загадочном образе стала похожей на Монро

А еще Politeka писала, что ведущая "Х-Фактора" Трегубова в повседневном наряде покорила видом на прогулке по Киеву

Также Politeka сообщала, что 41-летняя Трегубова из "Х-Фактора" похвасталась изящной фигурой в строгих платьях



