К чему нужно быть готовыми

Зеркальная дата, которая выпала на 5 мая, сулит позитивные перемены

Об этом рассказала психолог-нумеролог Лариса Браницкая, передает «Обозреватель». По ее словам, 5 мая 2021 года – это день счастья. Его нужно использовать по полной, чтобы запустить позитивные перемены в своей жизни.

Браницкая отмечает, что 05.05 хорошо строить планы, заниматься сменой имиджа и гардероба. Если вы давно мечтали обновить гардероб, это время пришло. Также на этот день можно запланировать смену прически. Дело в том, что число 5 тесно связано с красотой. Именно поэтому 5 мая идеально подходит для любой творческой работы.

«В этот день можно слышать своих ангелов-хранителей, задавать вопросы и открыть в себе способности яснознания. Когда вдруг откуда-то приходят ответы на вопросы», - заявила Браницкая, добавив, что достаточно хорошо прислушаться.

Нумеролог советует 5 мая максимально использовать лидерские качества, если они у вас есть. Этот день идеален для заработка денег благодаря мощной энергетике. Если у вас есть какой-то зависший проект, самое время реализовать его. 5 мая это будет сделать намного проще, - уверяет нумеролог.

В целом, любые зеркальные даты обладают магической силой.

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