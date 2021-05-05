Узнайте, когда отмечать Пасху в 2022 году

Православные и католики отмечают Пасху в разные дни

Каждый год даты празднования Пасхи смещаются, ведь просчитываются в зависимости от первого весеннего полнолуния после равноденствия.

Пасха 2022 в Украине будет праздноваться в апреле, пишет Politeka.net.

Католики и православные отмечают Пасху в разные дни. Часто этот праздник у католиков бывает на 7-13 дней раньше, чем у православных.

В 2022 году православные будут праздновать Пасху 24 апреля, а католики - на неделю раньше - 17 апреля.

Самую позднюю Пасху православные будут отмечать в 2078 году - 8 мая. Стоит отметить, что в прошлый раз такая дата уже выпадала, это было в далеком 1983-м.



Украинцев ждет также самая ранняя Пасха, которая будет отмечаться 5 апреля. Это произойдет дважды - в 2037 и 2048 годах. Сейчас рекорд столетия держит Пасха 2010 года - всего 11 лет назад православные праздновали Воскресение Христово 4 апреля.

Стоит напомнить, что Пасха - это один из главных праздников, как у католиков, так и у православных. В этот день христиане вспоминают и радуются чуду Воскресения Иисуса Христа. Пасху католики празднуют раньше православных, однако этот праздник всегда приходится на воскресенье.

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