А как бы вы поступили на месте пограничников?

В ГПСУ объяснили, почему украинская сторона не сбивает вертолеты РФ

В марте российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Он залетел на украинскую территорию на расстояние около 50 метров и находился там менее одной минуты, но его не сбивали.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко пояснил в интервью "РБК-Украина", почему российский вертолет Ми-8 не сбили.

По его словам, если бы украинские пограничники сбивали российские вертолеты, которые залетают на нашу территорию, то это могло бы спровоцировать войну.

"Есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", – объяснил логику действий пограничников он.

Сергей Дейнеко также добавил, что нарушение государственной границы Украины происходит на минимальное расстояние, поэтому украинские военные могут допустить ошибку, оценивая степень угрозы.

Кроме того, Глава Государственной пограничной службы отметил, что чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс, а в Украине не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК.

Напомним, что россиянин пересек границу и спрятался в снегу, видео.

Как сообщала Politeka, валюту в Украину тащат целыми коробками, на границе переполох: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что на белорусской границе неспокойно, сотни людей пытаются прорваться в Украину.