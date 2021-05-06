Украинцев собрались обязать ухаживать за родителями преклонного возраста
Как передает Politeka.net, радостную новость сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Мали.
УЗИ показало, что женщина ждет семерых малышей, но ее ждал приятный сюрприз.
Роды у 25-летней девушки принимали в столичной больнице Марокко.
В ведомстве заявили, что Халима Сиссе путем кесарева сечения родила девять детей.
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Мать и все новорожденные чувствуют себя хорошо. Ожидается, что они смогут вернуться домой уже через несколько недель.
Ранее мы рассказывали, что супруги с Винничины воспитывают 15 детей.
Зимой этого года многодетная мать родила двойню, и теперь в семье восемь мальчиков и семь девочек. Это рекорд для Винницкой области.
Обеспечивает семью отец-предприниматель, у которого есть парикмахерская.
"Иметь 15 детей - это подвиг. У меня был переломный период до пятого ребенка, я не знал как себя вести в обществе", - рассказывал в одном из интервью глава семейства.
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Как сообщала Politeka, мама скандальной Фреймут очаровала осанкой и неувядающей красотой: "Родила меня в 18 лет, потому что..."
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