Украинцев собрались обязать ухаживать за родителями преклонного возраста

Как передает Politeka.net, радостную новость сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Мали.

УЗИ показало, что женщина ждет семерых малышей, но ее ждал приятный сюрприз.

Роды у 25-летней девушки принимали в столичной больнице Марокко.

В ведомстве заявили, что Халима Сиссе путем кесарева сечения родила девять детей.

Мать и все новорожденные чувствуют себя хорошо. Ожидается, что они смогут вернуться домой уже через несколько недель.

Ранее мы рассказывали, что супруги с Винничины воспитывают 15 детей.

Зимой этого года многодетная мать родила двойню, и теперь в семье восемь мальчиков и семь девочек. Это рекорд для Винницкой области.

Обеспечивает семью отец-предприниматель, у которого есть парикмахерская.

"Иметь 15 детей - это подвиг. У меня был переломный период до пятого ребенка, я не знал как себя вести в обществе", - рассказывал в одном из интервью глава семейства.





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