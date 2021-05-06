Народный праздник «Евсеев день» отмечается 7 мая
В православном церковном календаре это день почтения памяти святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 иных.
В старину верили, что на Евсея к человеку липнут всякие проблемы и напасти. Чтобы обезопасить себя – день начинали с молитвы, а умывались в этот праздник святой водой.
К этому дню заканчивали сев овса – потому и день так прозвали в народе.
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День посвящают уборку во дворе и дома.
По народным поверьям, в этот день нельзя ругаться – особенно на работе.
Приметы на Евсея:
Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.
Если облака висят низко, и у них резкие, четкие очертания, значит, гроза совсем близко.
Отметим, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня уже к 10 мая в Украине стремительно потеплеет и придут летние градусы, а в 20-х числах мая жара уже будет достигать 30 градусов и выше.
Напомним, рецепты куличей и чего нельзя делать во время готовки пасхи.
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