В июне украинцев ждут дополнительные выходные дни

Совсем скоро в Украину придет долгожданной для многих лето. В июне многие в нашей стране, несмотря на карантин, планируют отпуск, а помочь в его осуществлении могут дополнительные выходные.

Politeka.net расскажет сколько украинцы будут отдыхать в июне и какие дополнительные выходные их ждут.

Всего первый летний месяц насчитывает 30 дней. Две трети из них - 20 - являются рабочими остальные 10 дней - выходные. Празднование православного праздника Дня святой Троицы приходится на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня также будет нерабочим.

Потому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

28 июня – второй значимый праздник для всех украинцев, который также является выходным днем. Так, второй дополнительный выходной день Украина получит в День Конституции, который в 2021 году выпадает на понедельник. Таким образом, второй длинный уик-энд будет – 26, 27 и 28 июня. Как видите, июнь может стать лучшим месяцем для отпуска.

Стоит напомнить, что согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то следующий понедельник также является выходным. Понедельники в таком случае украинцам отрабатывать не нужно.

Напомним, рецепты куличей и чего нельзя делать во время готовки пасхи.

Как сообщала Politeka, история и значение праздника, чего нельзя делать на Великую Пасху.

Также Politeka писала, о красивых и самых лучших поздравлениях на Пасху в стихах и прозе.