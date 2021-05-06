Мужчине, за его циничный поступок, грозит до трех лет лишения свободы

Так, стало известно, что в поселке Тывров Винницкой области мужчина у Мемориала Славы вытер грязные руки об флаг Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщила местная жительница Инна Суверток. Кроме того, она показала фотографии испачканного флага.

Она написала, что злоумышленник также ездил мотоциклом по Мемориалу и нанес на него грязь.

"В то время, когда часть общества передает на передовую нашим защитникам пасхальные подарки, другие, в центре Тыврова вытирают руки о государственный флаг Украины и ездят на мотоциклах по Мемориалу Славы в центре поселка, совсем рядом с участком полиции", - сообщила женщина.

Украинцы под постом Инны возмутились поступком мужчины: "Слов просто не хватает", "Позор таким гражданам, что вытирают руки о флаг! Но у нас столько такой нечисти-ужас!", "Позор".

Позже полицейские Винницкой области установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района. Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия, и добавляет, что мужчине светит тюрьма.

Преступление в виде надругательства над национальным символом карается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

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