Пара из Харькова, которая в День святого Валентина приковала друг к другу цепью, решила расширить свой коллектив
Пара пригласила к себе персонального тренера. Ознакомившись со всеми медицинскими показаниями, тренер Наташа решила, что ей нужно поближе познакомиться с жизнью скованных молодых людей.
И только после этого давать рекомендации по питанию и физической активности. Об этом пара рассказала на своей странице в Instagram.
"По пути к спортивной карьере, мы с Викой отсеяли около десяти псевдо-тренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей", – отметили в посте влюбленные.
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Кроме того, пара отметила, что многие им пишут утверждая, что эксперимент заходит слишком далеко. Однако Александр и Виктория считают, что результат того стоит.
Напомним, что пара из Харькова уже больше двух месяцев живет в экстремальных условиях.
Влюбленные Александр и Виктория планируют снимать "цепь любви" в мае, но точную дату не называют и обещают подписчикам, что после некоторого затишья их страница в Instagram засияет новыми красками. При этом снять цепь пара планирует под присмотром представителя Национального реестра рекордов Украины.
Напомним, что харьковчане обратились к власти из-за назревающей мусорной катастрофы.
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