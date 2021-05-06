Поминальные дни имеют свои традиции и главные правила

Радоница, Поминальные дни или Гробки – день особого поминовения усопших, в который принято посещать кладбище и поминать умерших родственников. Этот день считается Пасхой для усопших. Он выпадает на 9-й день после Пасхи.

Politeka.net расскажет, как почтить память умерших и что строго запрещено делать на кладбище.

Утром многие верующие традиционно идут на службу в церковь, чтобы помолиться за умерших родных и близких людей, а также поставить на память о них свечу.

Также стоит обязательно сходить на кладбище. На кладбище нужно почитать молитву или же можно про себя обратиться к умершим близким. Сказать им то, что у вас на душе. На могиле можно оставить цветы и свечу в стеклянной лампадке. Вернувшись домой, следует организовать поминальную трапезу.

Негласным запретом при посещении кладбища считаются громкие разговоры или веселье. В то же время не принято слишком ярко выражать свою скорбь, иначе, как некоторые верят, это может потревожить душу умершего, и покойник может попытаться "забрать" шумного живого к себе на тот свет.

Суеверные говорят, что ни в коем случае нельзя оборачиваться, покидая кладбище. В противном случае существует опасность увлечь за собой душу умершего и привести ее домой.

На Радоницу также категорически запрещено выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить. Нельзя заниматься огородом и садом, пить алкоголь.

Также запрещено ругаться, кричать и обманывать. Поминальный обед обязательно должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.

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