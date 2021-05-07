В Мелитополе полиция разыскивает пенсионера

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Как сообщили журналисты, к ним обратился председатель Союза Советских офицеров и член запрещённой в Украине КПУ Виктор Яковенко. По его словам, полиция ищет его по месту жительства, хотя сейчас пенсионер находится на даче.

Дело в том, что последние года он выходит с запрещенной в Украине атрибутикой (красным флагом) на улицы города.

"В 2018 году меня в 6 утра забрали в полицейский участок 9 мая. В 2019 году тоже тянули меня с кладбища. В 2020-м меня с Аллеи Славы увезла полиция. И вот сейчас уже ищет полиция. От кого эта полиция защищает нас? Зачем они занимаются ерундой? Мой отец вернулся с войны инвалидом 3 группы, три дядьки не вернулись с войны", - поделился пенсионер и добавил, что в этом году ну собирается стоять в почетном карауле на Аллее Славы, а затем перейдет на Братское кладбище.

Стоит отметить, что в городе празднование Дня Победы пройдет без массовых мероприятий.

Отметим, что в Украине действует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов», который запрещает использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров.

Георгиевская ленточка же признана символом антиукраинской деятельности.

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