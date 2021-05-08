Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински» похвасталась фигурой в купальнике

С 14 лет Татьяна Брык занимается модельным бизнесом, пишет Politeka.net. За это время красотка сумела завоевать популярность, сняться для журналов L’Officiel и Vogue, и рекламировать бренды Pepe Jeans и Charlotte Tilbury.

На страницу звезды в Инстаграм подписаны 269 тысяч пользователей сети.

На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.

Звезда зачесала мокрые волосы назад и пристально посмотрела в камеру. Фото было сделано в прозрачной воде.

"Если бы тебе дали шанс выбрать суперспособность, какую бы ты выбрал?



Я бы хотела телепорт) Завтрак отведать в Париже, обед - в Италии, закат встретить можно в Майорке.... ну круто же, а?", - написала Татьяна.

За 25 минут пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

" Все аэрофобы поддерживают тебя! ✈️ 🚫", "Как же хочется в Испанию", "Жрать и не толстеть)", "уметь с первого взгляда определять хороших и плохих людей👏", "А лучше исцелять или возвращаться в прошлое, можно что-то изменить, или кого-то уберечь, или что-то предотвратить", "Чтобы родители постоянно были живы и здоровы", "Просто шикарная 😍🔥", "Бить копытом и от этого сыпались бы деньги. Как в золотой антилопе🤷🏻", "Крашиха", - написали пользователи сети.

Напомним, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык устроила испытание для ягодиц

А еще Politeka писала, что победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала мастерство на пилоне

Также Politeka сообщала, что победительницу "Супер топ-модель по-украински" Таню Брык сравнили с Анджелиной Джоли, смелое фото