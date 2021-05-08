Популярная украинская модель Татьяна Брык, победившая в шоу «Супер топ-модель по-украински» похвасталась фигурой в купальнике
С 14 лет Татьяна Брык занимается модельным бизнесом, пишет Politeka.net. За это время красотка сумела завоевать популярность, сняться для журналов L’Officiel и Vogue, и рекламировать бренды Pepe Jeans и Charlotte Tilbury.
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На одном из последних фото Брык позировала в красивом купальнике, в котором можно было полюбоваться стройной фигурой.
Звезда зачесала мокрые волосы назад и пристально посмотрела в камеру. Фото было сделано в прозрачной воде.
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"Если бы тебе дали шанс выбрать суперспособность, какую бы ты выбрал?
Я бы хотела телепорт) Завтрак отведать в Париже, обед - в Италии, закат встретить можно в Майорке.... ну круто же, а?", - написала Татьяна.
За 25 минут пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
" Все аэрофобы поддерживают тебя! ✈️ 🚫", "Как же хочется в Испанию", "Жрать и не толстеть)", "уметь с первого взгляда определять хороших и плохих людей👏", "А лучше исцелять или возвращаться в прошлое, можно что-то изменить, или кого-то уберечь, или что-то предотвратить", "Чтобы родители постоянно были живы и здоровы", "Просто шикарная 😍🔥", "Бить копытом и от этого сыпались бы деньги. Как в золотой антилопе🤷🏻", "Крашиха", - написали пользователи сети.
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