На Киевщине разгорелся скандал из-за советской звезды

Инцидент произошел в селе Рокитное, сообщает "ТСН".



Так, местные власти начали облагораживать постамент с коммунистической звездой за бюджетные деньги. Это возмутило украинцев в соцсетях.

После этого было принято решение прекратить работы. Более того, звезду демонтировали, а стеллу начали красить в желто-голубые цвета.

Напомним, в Украине действует закон «Про осуждение коммунистического и нацистского режимов».

Согласно документу, запрещается использование флага, герба и гимна СССР, а также советских республик, серп и молот, красные звезды и другие символы Советского Союза, символику Компартии, изображения Ленина, Сталина, других высокопоставленных советских функционеров.

Также в Украине с 21 мая 2015 года действует закон о деккомунизации, согласно которому коммунизм приравняли к нацизму.

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