Вскоре настанет один из самых добрых, милых и радостных праздников в году – это День матери
Украина, как и многие другие страны мира, отмечает его в середине мая. В 2021 году он стал уникальным, ведь приходится на 9 мая, совпадая с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Politeka.net расскажет историю этого праздника, традиции и обычаи.
Уже лет 200 назад жители Великобритании отмечали во второе воскресенье Великого поста "Материнское воскресенье" в честь всех матерей в мире.
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А в Америке на официальном уровне День матери был признан более сотни лет назад. И все благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Эта женщина предложила раз в год чествовать матерей. Инициативу подхватили остальные государства.
В наше время материнский праздник отмечают более чем в 50 странах мира.
День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. В этот день принято поздравлять матерей и оказывать им различные знаки внимания.
В странах Европы и США одежду украшают цветами: красной гвоздикой, если мама жива и белой, если она уже ушла в мир иной. Во многих странах в этот день мамам дарят небольшие подарки и цветы, организовывают пикники и наносят визиты своим матерям.
Напомним, рецепты куличей и чего нельзя делать во время готовки пасхи.
Как сообщала Politeka, история и значение праздника, чего нельзя делать на Великую Пасху.
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