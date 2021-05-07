Вскоре настанет один из самых добрых, милых и радостных праздников в году – это День матери

Украина, как и многие другие страны мира, отмечает его в середине мая. В 2021 году он стал уникальным, ведь приходится на 9 мая, совпадая с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Politeka.net расскажет историю этого праздника, традиции и обычаи.

Уже лет 200 назад жители Великобритании отмечали во второе воскресенье Великого поста "Материнское воскресенье" в честь всех матерей в мире.

А в Америке на официальном уровне День матери был признан более сотни лет назад. И все благодаря жительнице Филадельфии Анне Джервис. Эта женщина предложила раз в год чествовать матерей. Инициативу подхватили остальные государства.

В наше время материнский праздник отмечают более чем в 50 странах мира.

День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. В этот день принято поздравлять матерей и оказывать им различные знаки внимания.

В странах Европы и США одежду украшают цветами: красной гвоздикой, если мама жива и белой, если она уже ушла в мир иной. Во многих странах в этот день мамам дарят небольшие подарки и цветы, организовывают пикники и наносят визиты своим матерям.

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