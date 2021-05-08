Артист «Дизель шоу» Егор Крутоголов показал свою красотку-жену и сына

Егор Крутоголов уже много лет в браке с Екатериной, которая родила артисту двоих сыновей, пишет Politeka.net. Старшему сыну артиста седьмого мая исполнилось 11 лет. По случаю дня рождения первенца, "дизелевец" опубликовал фото, представ с ним и женой.

В кадре Крутоголов скрыл глаза за очками и прикрыл голову. Немного позади стояли блондинка Екатерина в красном сарафане на бретельках и сын в белой футболке и кепке.

"Сегодня этому парню по имени @lev_krutogolov 11 лет! Папина гордость, хорошей тебе жизни, правильных поступков и порядочных людей на твоём пути!", - написал любящий отец.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"С Днём рождения 🎉🎂😉🤩", "👏👏👏 Будь счастлив))) 👏", "Поздравляю счастья, здоровья любви и радости родителей👏👏❤️", " С имениником тебя с Катей! Льву зоровья и успехов👍!", "С днем рождения. Удачи, здоровья, успехов, счастья, исполнения всех желаний. И пусть ангел хранитель всегда будет рядом ❤️ ❤️ ❤️", "Про что подумать в 3 часа ночи: В Папаньки 3 Егор хочет назвать сына Лев, и в Папаньки 4, когда сын вырастет, то его роль сыграет реальный сын Егора, так что может быть продолжение", - написали пользователи сети.

Напомним, старший сын Егора Крутоголова на протяжении нескольких лет занимает первые места на соревнованиях по картингу. Лев обожает гонки, и, возможно, с возрастом это хобби перерастет в настоящую профессию.

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