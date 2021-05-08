Финалистка "Танців з зірками" Анна Ризатдинова приоткрыла закулисье нового сезона шоу "Мастер Шеф"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и любимица Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова стала участницей нового сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Селебрити". В своем микроблоге в Instagram девушка опубликовала яркие кадры из закулисья шоу и поделилась своими впечатлениями.

На новых снимках Анну можно увидеть на кухне "Мастер Шеф" вместе с другими участниками нового сезона. На съемки она пришла в удобном однотонном наряде – широких серых брюках и футболке. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. на снимках также можно увидеть других участников шоу, среди которых Слава Каминская, Иракли Макацария, Александр Педан, Даша Трегубова и Анастасия Кумейко.

В подписи к публикации Ризатдинова поделилась впечатлениями от участия в шоу. "Я обожаю проект @masterchefstb. Признаюсь, смотрела не все сезоны от начала до конца, но всё равно следила за программой. Сама я не сильно умею готовить. То, что делают участники шоу – это из области фантастики. Когда смотрю на приготовленные ребятами блюда, то понимаю: это - произведения искусства. Когда меня пригласили на проект "МастерШеф. Celebrity", это было и приятно, и неожиданно. Переполняли разные эмоции. Очень хотелось поучаствовать, но я понимала: будет сложно, ведь я не профи в готовке. Это вызов для себя и новый опыт. Поэтому согласилась", - призналась Анна.

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